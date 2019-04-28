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Rus üvey baba ailesini katledip cesetleri de kuyuya attı

Rusya'nın Ufa şehrinde bir adam karısını, üvey çocuklarını ve torununu öldürüp su kuyusuna attı. Olayı araştıran polis ekipleri, bedenleri, 6 ay sonra bulabildi.

İHA | 28.04.2019 - 10:18..
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Rusya’nın Ufa şehrinde bir kız, aylardır arkadaşından haber alamadığını söylerken bunun üzerine polis ekipleri de eve giderek kızın arkadaşını aramaya başladı. Polis evde kimsenin olmadığını öğrenince komşulara ailenin nerede olduğunu sordu.

Rus üvey baba ailesini katledip cesetleri de kuyuya attı

POLİS EKİPLERİ KIZI ARAMAYA BAŞLADI

Komşular ise 6 aydır aileden hiç kimseyi göremediklerini ifade etti. Bunun üzerine polis ekipleri aileyi aramaya başladı. Aileye ait bir çiftlik evi olduğunu öğrenen ekipler, adrese gittiğinde yine evde kimseyi bulamadı.

Rus üvey baba ailesini katledip cesetleri de kuyuya attı

SU KUYUSUNDAN 5 CESET ÇIKTI

Durumdan şüphelenen polis aramayı detaylandırınca ortaya büyük bir vahşet çıktı. Polis evin bahçesinde bulunan su kuyusundan tam 5 ceset çıkardı.

ÜVEY BABA TÜM AİLEYİ ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI

Polis tarafından kuyuda yapılan aramada 39 ve 20 yaşlarında iki kadın, 2 ve 6 yaşlarında iki çocuk ve 6 aylık bir bebek bulundu. Cesetler morga kaldırılırken konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, cinayetin arkasında üvey babanın olduğunu tespit etti.

Komşuların ifadelerine göre 39 yaşındaki kadının daha önce 1 evlilik yaptığı ve bu evlilikten 3 çocuğunun olduğu ve kızının da yeni doğum yaptığı öğrenildi. 42 yaşındaki adamla 39 yaşındaki kadının yeni evlendiği, adamın cinnet geçirerek tüm aileyi boğarak öldürdüğü ve ardından kamyonetle cesetleri çiftliğindeki evin bahçesine götürerek buradaki su kuyusuna attığı belirlendi.

Polis tarafından 42 yaşındaki üvey babanın yakalandığı belirtilirken zanlının suçunu kabul ettiği de açıklandı.

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