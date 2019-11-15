Rusya'da alkollü adam hamile kadına saldırdı

Rusya'nın başkentinde Moskova metrosunda yaşanan olayda, alkollü oılduğu tespit edilen bir adam, hamile bir kadına saldırdı. O anlar saniye saniye tramvaydaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alkollü adam, tramvayda hamile kadına saldırdı VİDEO

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Hamile kadının tramvaydan inmek için yerinden kalkmaya çalıştığı sırada, alkollü şahıs acımasızca hamile kadına yumruklar sallamaya başladı. Talihsiz kadın kendini korumaya çalışsa da yumruklardan kaçamadı.

Tramvaydaki diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı durdurulduğu anda hamile kadın yere yığıldı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tramvayda alkollü bir kişi, sebepsizce hamile kadına saldırdı. Kadın daha sonra bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

41 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve cezai soruşturma başlatıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.