Rusya'da alkollü grup polis aracını yan yatırdı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Çita şehrinin Çernivtsi ilçesinde, 2 Aralık gecesi 11 kişilik grup kafede olay çıkardı.
POLİSLE DE KAVGA ETTİLER
Eşyalara zarar veren alkollü grubun diğer müşterileri rahatsız etmesi üzerine kafe görevlileri polise haber verdi. Rus polisi, olay çıkaran kişileri kamu düzenini bozdukları iddiasıyla gözaltına almak istedi.
POLİS ARACINI YAN YATIRDILAR
Polise direnen grup, kafenin önüne çıkarak polis aracını yan yatırdı. Ardından olay yerinden uzaklaşan 11 kişi için polis geniş çapta arama başlattı.
Arama sonucunda polis aracını devirenler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis aracının devrilme anları ise trafik kameralarına yansıdı.
Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi VİDEO