Rusya'da, üzerine siyah sprey boyayla 'T-34' yazılmış bir kutup ayısının görüntüleri, uzmanları endişelendirdi.

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Rusya'da alkollü grup polis aracını yan yatırdı

Rusya’nın Çita şehrinde, alkollü oldukları iddia edilen 11 kişilik grup bir kafede olay çıkardı. Şikayet üzerine kafeye gelen polisle de kavga eden grup, kafenin önündeki polis aracını devirdi.