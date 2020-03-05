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Rusya'da alkollü sürücü yayaları ezdi

Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

DHA | 05.03.2020 - 15:26..
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Rusya'nın doğusunda bulunan Irkutsk bölgesindeki Kirensk kentinde, alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybetti.

Sürücü otomobiliyle yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

Rusya'da alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldı VİDEO

ÇARPTIĞI YAYAYI HAVAYA FIRLATTI

18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı.

O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

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