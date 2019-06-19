Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan uçtu

Rusya'da bir tepede çukura giren arazi aracı kontrolünü kaybetti. Yuvarlanan aracın içindekiler camdan fırladı. İki kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kapalıçarşı'daki ensaf baba-oğula komşuları saldırdı

Kapalıçarşı'da esnaflık yapan baba ile oğluna komşu esnaftan yapılan muştalı ve biber gazlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.