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Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan uçtu

Rusya'da bir tepede çukura giren arazi aracı, kontrolünü kaybetti. Yuvarlanan aracın içindekiler camdan fırladı. İki kişinin, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA | 19.06.2019 - 12:15..
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Rusya’nın Vladivostok şehrinde meydana gelen kaza, görenleri hayrete düşürdü. Bir arazi aracı tepeden aşağı yuvarlandı.

Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan uçtu

ÇUKURA GİRİP YUVARLANDI

Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı, takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü, camdan çıktı.

Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı VİDEO

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken,  kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.

Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan uçtu

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