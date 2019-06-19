Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan uçtu

Rusya’nın Vladivostok şehrinde meydana gelen kaza, görenleri hayrete düşürdü. Bir arazi aracı tepeden aşağı yuvarlandı.
ÇUKURA GİRİP YUVARLANDI
Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı, takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü, camdan çıktı.
Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı VİDEO
İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.