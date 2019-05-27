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Arkasında ev yanarken eğlenen Rus çocuk

Rusya'da salıncakta sallanan bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

DHA | 27.05.2019 - 17:22..
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin yandığı ve evin etrafında toplanan bir grup yetişkinin bunu izlediği görülüyor. Bu sırada bir çocuk, yanan evin yakınında bulunan bir salıncakta umarsızca sallanmaya devam ediyor.

Arkasında ev yanarken eğlenen Rus çocuk

BOŞ KALAN SALINCAĞIN TADINI ÇIKARDI

Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, diğer çocukların yetişkinlerle birlikte yangını izlediği; çocuğun ise, 'boş kalan salıncağın' keyfini çıkardığı şeklinde yorumlar yaptı.

Arkasında ev yanarken eğlenen Rus çocuk

"ÇOCUĞUN SAKİNLİĞİ ÜRKÜTÜCÜ"

Bazı kullanıcılar çocuğun sakinliğini 'ürkütücü' bulduklarını belirtirken, bazı kullanıcılar olayla dalga geçerek; "Rusya’da soğukkanlı olmak önemli. Bu çocuk zor zamanlarımızın üstesinden gelir", "çocuk Devlet Duma’sı milletvekili" gibi yorumlarda bulundu.

Arkasında ev yanarken eğlenen Rus çocuk

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca, yerel medyada yer alan haberlere göre evde çıkan yangın çevre yapılara da sıçradı ancak durum itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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