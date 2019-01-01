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Rusya'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 13 yaralı

Başkent Moskova'da, yeni yıl kutlamalarında yayalara ait köprü, üstünde yüzlerce kişinin toplanması sonucu çöktü.

İHA | 01.01.2019 - 11:34..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, yeni yıl kutlamaları sırasında yalnızca yayaların kullandığı köprü çöktü. Moskova’nın tam merkezinde bulunan Gorki Park içerisindeki köprünün üzerinde toplanan yüzlerce kişi, bir anda 2019’un ilk şokunu yaşadı.Rusya'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 13 yaralı

KÖRPÜ AŞIRI YÜKÜ KALDIRAMADI

Yeni yıla girerken geri sayımın başladığı sırada, aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü. Köprünün nehir kenarına denk gelen kısmında yaşanan çökme sonucu, birçok kişi aşağıya düştü.

BÜYÜK FACİADAN SON ANDA DÖNÜLDÜ

Köprünün nehir ortasında bulunan kısmının çökmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

ÇÖKÜŞ ANI KAMERALARDA

Nehir kenarında bekleyenlerin de üstüne çöken köprünün görüntüleri, eğlenenler tarafından kayda alındı. Yaşanan çökme sonucu yaralanan 13 kişinin, Moskova’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

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