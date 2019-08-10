Rusya'da askeri birlikteki patlamada ölü sayısı artıyor

ABD'nin El Paso kentinde 22 kişinin ölümü ile sonlanan saldırının faili, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını söyledi.

Sivas'ta tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur, hastanede hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood'un ABD'ye zarar veren, ayrıştırıcı ve ırkçı filmler yaptığını savundu.

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Roberto Carlos, 22 yıl önceki efsane frikik golünü denedi

Brezilyalı eski milli futbolcu, teknik direktör Roberto Carlos, 1997 yılında Fransa'ya karşı kullandığı ve gol olan frikik vuruşunu tekrarladı, ancak hedefi tutturamadı.