Rusya'da askeri uçak acil iniş yaptı

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde havalanan An-12 tipi askeri nakliye uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra iniş yaptı. Bunun nedeni ise uçağın iniş takımlarında meydana gelen arıza olarak belirtildi.

GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPINCA YANGIN ÇIKTI

Uçakta bulunan 20 kişi büyük panik yaşarken, uçak gövdesi üzerine iniş yaptı. İnişin hemen ardından uçakta yangın çıksa da uçak tahliye edildi.

Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı VİDEO



20 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası uçakta bulunan 20 kişinin, hiçbir yara almadığı açıklandı.

İNCELEME YAPILACAK

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, Merkez Askeri Bölge (CVO)'nin, uçağın acil iniş yapmasına ilişkin özel bir komisyon kurduğu ve bu komisyonun inceleme yapacağı belirtildi.