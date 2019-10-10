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Rusya'da askeri uçak acil iniş yaptı

An-12 tipi askeri nakliye uçağı, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA | 10.10.2019 - 12:35..
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Rusya’nın Yekaterinburg kentinde havalanan An-12 tipi askeri nakliye uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra iniş yaptı. Bunun nedeni ise uçağın iniş takımlarında meydana gelen arıza olarak belirtildi.

Rusya'da askeri uçak acil iniş yaptı

GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPINCA YANGIN ÇIKTI

Uçakta bulunan 20 kişi büyük panik yaşarken, uçak gövdesi üzerine iniş yaptı. İnişin hemen ardından uçakta yangın çıksa da uçak tahliye edildi.

Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı VİDEO

20 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası uçakta bulunan 20 kişinin, hiçbir yara almadığı açıklandı.

Rusya'da askeri uçak acil iniş yaptı

İNCELEME YAPILACAK

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, Merkez Askeri Bölge (CVO)'nin, uçağın acil iniş yapmasına ilişkin özel bir komisyon kurduğu ve bu komisyonun inceleme yapacağı belirtildi.

Rusya'da askeri uçak acil iniş yaptı

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