taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Rusya'da ayı balkona tırmandı

Rusya'da balkona çıkan ayıyı görenler, ayının balkondan düşme ihtimaline karşı balkonun altında bekledi.

İHA | 11.05.2019 - 15:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

e

Rusya'nın Ural şehrinde bir apartman dairesinin balkonunda, yavru ayı görüldü. Balkon camının penceresinin açık olduğunu fark eden yavru ayı, cama tırmanınca birçok kişi balkonun altına toplandı.

AYIYI EVLERİNDE BESLEMEYE BAŞLADILAR

Yavru ayının tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken, polis ekiplerine haber verildi. Polis tarafından evin kapısı çalınırken, evde kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine durum bölge belediyesi ekiplerine bildirildi.

Belediye ekipleri, polisin açtığı kapıdan girerek yavru ayıyı balkondan aldı. Yavru ayının balkona nasıl çıktığı araştırılırken evin sahiplerine de ulaşıldı. Ev sahiplerinin, yasal olmayan bir şekilde yavru ayıyı evlerinde beslemeye başladığı öğrenildi.

Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu VİDEO

YAVRU AYI KORUMA ALTINA ALINDI

Yavru ayıyı alan belediye ekipleri, hayvanı önce veterinere götürdü, ardından da bölgede bulunan vahşi hayvan barınağına teslim etti. Yavru ayının burada bir süre daha kontrol altında tutulacağı, ardından ise doğal ortamına bırakılacağı açıklandı. Ev sahiplerinin ise yavru ayıyı yasal olmayan bir şekilde evlerine aldıkları için haklarında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

181
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

112
İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

34
Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

74
Putin hokey maçında yere düştü

Putin hokey maçında yere düştü

65
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

368
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir