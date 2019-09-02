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Rusya'da bebeğini öldüren anne tatbikat sırasında titredi

Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 28 yaşındaki Yuliya Habirova, aç kalıp ağlayan bebeğini iple boğdu ve bahçeye gömdü. Olayı polislere itiraf eden kadın, tatbikat sırasında kendinden geçti.

DHA | 02.09.2019 - 13:54..
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Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 2 çocuk annesi Yuliya Habirova, bir annenin çocuğuna hiç yapmayacağı bir şeyi yaptı.

AÇ OLAN BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP EVİNİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

Habirova, aç olduğu için ağlayan 1 yaşındaki bebeğini susturamadı. Susturamayınca sinirlerine hakim olamayan vicdansız anne, bebeğini iple boğdu, ardından da evinin bahçesine gömdü.

Vicdansız anne, olaydan dört gün sonra polisi arayarak bir yaşındaki erkek bebeğinin kaybolduğunu söyleyince ekipler harekete geçti ve detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Rusya'da bebeğini öldüren anne tatbikat sırasında titredi

“AÇLIK ÇEKTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Güvenlik güçleri, şüpheli buldukları anneyi sorguya çektti. Bunun üzerine Habirova, çocuğunu ‘açlık çektiği için’ iple boğarak öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Annenin gösterdiği yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılmış cesedine ulaştı.

“YEMEK ALACAK PARAM YOKTU”

Polis eşliğinde olay yerinde yapılan tatbikatta hıçkırıklara boğulan anne, “Bir daha hiç olmaması için, bir daha ağlamaması için yaptım. Ona yemek alacak param yoktu.” dedi.

Rusya'da bebeğini öldüren anne tatbikat sırasında titredi VİDEO

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Rus medyası, kadının eşinin bir süre önce evi terk ettiğini, kadının oğlu ile yaşamakta olduğunu yazdı.

Rusya'da bebeğini öldüren anne tatbikat sırasında titredi

“KIZI, ANNESİNİN ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Rus basınına konuşan komşular, olay sırasında evde olan Habirova’nın beş yaşındaki kızının, psikologlara yaşananları anlatırken, “Annem o gün içki içmişti, kardeşimse çok ağlıyordu, bir anda ağlaması kesildi.” dediğini aktardı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, gözaltına alınan annenin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

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