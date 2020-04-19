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Rusya'da bir günde 6 binden fazla vaka artışı oldu

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 60 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, ülkedeki ölü sayısı 361'e yükseldi.

DHA |
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Rusya'da bir günde 6 binden fazla vaka artışı oldu

 

Rusya'da koronavirüs nedeniyle vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ülkenin koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, 48 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Rusya'da salgından ölenlerin toplam sayısı 361'e yükseldi.

GÜNLÜK VAKADA 6 BİN 60 YÜKSELİŞ

Vaka sayısında ise günlük 6 bin 60 artış kaydedildi. Toplam vaka sayısının 42 bin 853'e ulaştığı aktarıldı.

Rusya'da bir günde 6 binden fazla vaka artışı oldu

SON 24 SAATE YAKLAŞIK 118 BİN TEST

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu, son 24 saatte ülke çapında 117 bin 900 test yapıldığını, şimdiye kadar yapılan test sayısının 1 milyon 900 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da bir günde 6 binden fazla vaka artışı oldu

 

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