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Rusya'da buzullar eriyince 5 ada oluştu

Arktik Okyanusu içinde yer alan Barents Denizi’nde Rusya'ya ait Franz Josef takımadalarında buzullar eriyince, 5 yeni ada ortaya çıktı.

İHA | 03.10.2019 - 10:04..
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Avrupa’nın kuzeyinde bulunan Artrik Okyanusu’nun Rusya sınırlarında bulunan Franz Josef takımadalarında, Rusya Savunma Bakanlığı ve birçok uzman ortaklaşa araştırmalar yaptı.

5 YENİ ADA

44 gün boyunca 20 kez adalara iniş yapan ekip, hem okyanus derinliğini ölçtü hem de bölgedeki takımadalarının sayısı üzerine araştırmalarını yeniledi. Toplamda 191 adanın bulunduğu Franz Jesef takımadalarında yapılan araştırmada, 5 yeni adanın tespit edildiği öğrenildi.

BUZULLARIN ERİMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığı bölgede yapılan çalışmalardan sonra adalara dair görüntüler paylaşırken, keşfedilen yeni adaların bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıktığı aktarıldı. Görüntülerde; adaların kıyılarında yaşayan denizaslanları, fok balıkları, adaların üstünde kutup ayıları, adaların kayalıklarında ise birçok kuş türünün varlığı görüldü.

Rusya'da buzullar eriyince 5 ada oluştu

PUTİN İNCELEMEYE GİTMİŞTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hidrograflar tarafından yapılan araştırmada, Artrik Okyanusu’nun Rusya sınırlarında bulunan Barents Denizi'nin derinliğinin 632 metre olarak tespit edildiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2010 yılında birçok uluslararası gazeteciyle birlikte Franz Josef takımadalarına gitmiş ve kutup ayılarını gazetecilerle birlikte inceleyerek, gazetecilere burada röportaj vermişti.

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