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Rusya'da cinnet getiren genç ailesini katletti

16 yaşındaki genç bir çocuk, annesi, 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini, büyükbabasını ve büyükannesini baltayla öldürdükten sonra kendini öldürdü.

DHA | 19.08.2019 - 10:20..
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Rusya’ya bağlı Ulyanovsk bölgesinde 16 yaşındaki cinnet getiren bir genç, ailesini baltayla katletti.

BÜTÜN AİLEYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Eve giren genç 66 yaşındaki büyükbabasını 69 yaşındaki büyükannesini, 42 yaşındaki annesini ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini baltayla öldürdü. Gencin olayın ardından intihar ettiği belirtildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ulyanovsk bölge Vali Yardımcısı Sergey Lyulkov yoksul ailenin cenazesinin tüm masraflarını üstleneceklerini açıkladı.

Rusya'da cinnet getiren genç ailesini katletti

TELEFONUNDA NOTLAR BULUNDU

Telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne ve büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını; annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

Rusya'da cinnet getiren genç ailesini katletti

Rusya'da cinnet getiren genç ailesini katletti

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