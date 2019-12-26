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Rusya'da cipini parçalatan blogger

İki yıl para biriktirerek aldığı cipinden sıkılan Rus, aracını helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı.

DHA | 26.12.2019 - 10:47..
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Rusya’nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde, bloggerin aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı.

Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi.

"BIKTIM VE BU HALE GETİRDİM"

Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, “Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim” dedi.

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Rusya'da cipini parçalatan blogger

Rusya'da cipini parçalatan blogger

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