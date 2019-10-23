Rusya'da çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

Irkçı söylemleri ve haddini aşan eylemleriyle tanınan İtalyan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Türkiye’nin Suriye’de terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na saldırdı.

Tarkan 2 saat için 2 milyon TL alacak

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Askeri Olimpiyat Oyunları’nda takım halinde 2’nci olduk

Türkiye, Askeri Olimpiyat Oyunları’nda takım halinde 2. oldu. Taha Akgül altın madalya, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş ve Fatih Yaşarlı da bronz madalya kazandı.