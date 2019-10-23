Rusya'da çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına, bisikletiyle bir kadın çıktı.
ÇOCUĞUN BELİNE İP BAĞLAYIP ÇEKTİ
Virajı alamayan kadın, dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine, scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü.
Çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne
ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA
Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmadan durabildi. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak, iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti. Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaşınca, gelen tepkiler üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı.