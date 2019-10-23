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Rusya'da çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

Çocuğunun beline ip bağlayan bisikletiyle çeken anne, virajı alamayınca oğlunu yolda sürükledi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 14:50..
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Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına, bisikletiyle bir kadın çıktı.

ÇOCUĞUN BELİNE İP BAĞLAYIP ÇEKTİ

Virajı alamayan kadın, dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine, scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü.

Çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA

Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmadan durabildi. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak, iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti. Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaşınca, gelen tepkiler üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı.

Rusya'da çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

Rusya'da çocuğunu bisiklete bağlayıp çeken anne

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