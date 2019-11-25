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Rusya'da dans ettiği için sahneden indirilen başkan

Orenburg şehrinde düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan El Sanatları Odası Başkanı, kendini dansa fazla kaptırınca görevliler tarafından indirildi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 12:40..
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Rusya’nın Orenburg şehrinde düzenlenen Orenburg-Avrasya’nın Kalbi etkinliğinin son gününde, müzik grubunun performansı sırasında, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Evgeny Larin sahneye fırladı.

Rusya'da dans ettiği için sahneden indirilen başkan VİDEO

APAR TOPAR SAHNEDEN İNDİRDİLER

Sahnede dans ederken son derece eğlendiği görülen Larin, bir süre sonra bir görevli tarafından sahneden indirildi. Yerel medya, sahnedeki performanslarından sonra müzik grubunun, Larin’e sahnedeki dansından dolayı teşekkür ettiğini ve hediye verdiğini yazdı.

Rusya'da dans ettiği için sahneden indirilen başkan

Rusya'da dans ettiği için sahneden indirilen başkan

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