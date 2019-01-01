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Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu açıklandı.

İHA | 01.01.2019 - 23:56..
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Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi’nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı. Patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

9 CESET ÇIKARILDI, 32 KİŞİ EN KAZ ALTINDA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürerken Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği saatten itibaren enkaz altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 1’i bebek olmak üzere toplam 15 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada 32 kişinin daha enkaz altında olduğu bilgisi verildi. Çalışmaların sürdüğü açıklanırken, binanın büyük bir kısmının enkazının kaldırıldığı, alt katlarda yaşayanlara ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

1,5 GÜN SONRA ENKAZDAN SAĞ BEBEK ÇIKARILDI

Arama kurtarma çalışmaları gün içerisinde devam ederken şaşırtıcı bir olay yaşandı. 70 kadar insanın kayıp olduğu binanın enkazından 1 buçuk gün sonra bir bebek sağ olarak çıkartıldı. Bebeğin ağlama seslerini duyan arama kurtarma ekipleri, seslerin geldiği noktadaki molozları kaldırdı.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda bebek enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Bebek kurtarıldıktan sonra tedavi altına alınırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp VİDEO

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

PUTİN, YAS NEDENİYLE YENİ YILI KUTLAMADI

Patlamanın gerçekleştiği gün olay yerine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililer ile görüşerek olayla ilgili bilgi almıştı. Bugün akşam saatlerinde Putin, çalışmalarda yer alan arama kurtarma ekiplerini arayarak çalışmalarda yer alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bölgede yas ilan edilirken Putin’in sürekli gelişmeleri takip ettiği, yaşanan üzücü olaydan dolayı yeni yılı kutlamadığı öğrenildi.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

Rusya’da doğalgaz patlaması: 9 ölü, 32 kişi kayıp

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