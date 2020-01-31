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Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

Normal doğumunu sezaryene çeviren doktorların hata yaparak yüzünü kestiği bebek, ömür boyu o izi taşıyacak.

İHA | 31.01.2020 - 09:38..
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Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi’nde bulunan Kiştim şehrinde 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova’nın doğum sancıları tuttu.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç anne için doğumhane hazırlandı.

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

NORMAL DOĞUM OLMADI, SEZARYENE ALDI

Doktorlar anne üzerinde yapılan ilk incelemede, bebeğin normal doğum yapabileceğine karar verdi. Fakat doğum başlayınca, işler ters gitmeye başladı. Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince, doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile doğum yapılmasına karar verdi.

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

YÜZÜNÜ KESTİ

Doktorlar her ne kadar çocuğun doğumunu gerçekleştirse de, bir neşter darbesi ile bebeğin yüzünü kesti. Dünyaya gelen ve cinsiyeti kız olan çocuğa ilk müdahale, doğumundan hemen sonra gerçekleşti. Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı.

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

İZ ÖMÜR BOYU KALACAK

Bebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini, doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti. Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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