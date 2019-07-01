taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7052
Euro
6.4631
Altın
1386.97
Borsa
98675.16
Gram Altın
254.609

Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi

Elton John'un hayatının anlatıldığı filmin Rusya'da sansürlenmesini savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Elton John gerçek bir müzik dahisi ama film eşcinsel propagandası yapıyor." dedi.

Detay Haber | 01.07.2019 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un müziğine hayran olduğunu söylerken, ünlü şarkıcının hayatını anlatan Rocketman filminin Rusya’da sansürlenmesini savundu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Japonya’daki G-20 zirvesinin ardından konuşan Putin, Rocketman filminde yer alan eşcinsel sevişme ve öpüşme sahnelerinin filmden çıkarılması sonrası Elton John’un eleştirisine yanıt verdi.

Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi

"ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKALIM"

Associated Press’e konuşan Putin, bu eleştiri üzerine, “Kendisine büyük saygım var, o bir müzik dahisi ve performanslarını hepimiz seviyoruz ama yanıldığını düşünüyorum.” dedi. Rusya lideri, filmin 'çocuklar için eşcinsel propaganda' yaptığı gerekçesiyle sansürlenmesini savunarak, “Bireyin bir seçim yapmadan önce büyümesine izin verelim. Çocukları rahat bırakalım.” ifadesini kullandı.

Putin, “LGBT topluluğuna karşı tavrımız önyargısız. Topluluğun bir tarafı saldırganca diğerlerinin fikirlerini değiştirmeye zorluyor.” dedi.

Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi

INSTAGRAM'DAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Elton John, kendisi ve eşi David Furnish ile iki oğullarının aile fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Sansürlendi” mesajını yazmıştı.

FİLMİN İÇERİĞİ

Rocketman, Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp, süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü, Taron Egerton üstleniyor.

Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

127
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

321
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

167
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

55
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

38
İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

51
Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir