Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un müziğine hayran olduğunu söylerken, ünlü şarkıcının hayatını anlatan Rocketman filminin Rusya’da sansürlenmesini savundu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Japonya’daki G-20 zirvesinin ardından konuşan Putin, Rocketman filminde yer alan eşcinsel sevişme ve öpüşme sahnelerinin filmden çıkarılması sonrası Elton John’un eleştirisine yanıt verdi.

"ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKALIM"

Associated Press’e konuşan Putin, bu eleştiri üzerine, “Kendisine büyük saygım var, o bir müzik dahisi ve performanslarını hepimiz seviyoruz ama yanıldığını düşünüyorum.” dedi. Rusya lideri, filmin 'çocuklar için eşcinsel propaganda' yaptığı gerekçesiyle sansürlenmesini savunarak, “Bireyin bir seçim yapmadan önce büyümesine izin verelim. Çocukları rahat bırakalım.” ifadesini kullandı.

Putin, “LGBT topluluğuna karşı tavrımız önyargısız. Topluluğun bir tarafı saldırganca diğerlerinin fikirlerini değiştirmeye zorluyor.” dedi.

INSTAGRAM'DAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Elton John, kendisi ve eşi David Furnish ile iki oğullarının aile fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Sansürlendi” mesajını yazmıştı.

FİLMİN İÇERİĞİ

Rocketman, Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp, süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü, Taron Egerton üstleniyor.