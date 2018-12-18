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Rusya’da fabrikanın çatısı çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, bir fabrikanın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 2 işçi de ağır yaralandı.

İHA | 18.12.2018 - 13:28..
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Moskova’nın Nijniy Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kasabasında, ağaç ve metal profil üretimi yapan bir fabrikanın deposunun çatısı çöktü. İşçilerin yükleme yaptığı sırada çöken çatı nedeniyle, çok sayıda işçi ve bir forktlift aracı molozların arasında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çelik konstrüksiyondan yapılan çatının çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan işçiler, fabrikaya gelen arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından, işçilerin tümü enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya’da fabrikanın çatısı çöktü VİDEO

2 AĞIR YARALI

Hastaneye kaldırılan işçilerden 3’ü hayatını kaybetti. İşçilerden 2’sinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çatının onarımını yapan şirketin 2 yöneticisi ve denetleyen 1 yerel bölge yöneticisi, polis tarafından ifadelerinin alınması için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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