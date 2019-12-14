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Rusya'da faizler bir yılda 5. kez düşürüldü

Rusya Merkez Bankası, faizi 0.25 puan düşürerek yüzde 6,25'e çektiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 07:26..
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Faiz indirme kararının, tahmin edilenden daha hızlı yavaşlayan enflasyon bağlamında alındığını belirten Rusya Merkez Bankası, bu yıl enflasyonun yüzde 2.9-3, gelen yıl da yüzde 3.5-4 düzeyinde bekliyor.

2020'DE DE FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK

Açıklamada, Merkez Bankası’nın 2020’nin ilk yarısında faiz indirimine devam etme olasılığını değerlendirdiği ifade edildi.

Daha önce faiz haziran, temmuz ve eylülde 0.25’er puan indirilerek 2014 Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan yüzde 7’ye düşürülmüştü.

Daha sonra ekim sonunda yüzde 0.5 puanlık indirim gerçekleştirilmişti.

Rusya'da faizler bir yılda 5. kez düşürüldü

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