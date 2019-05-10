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Rusya'da gaz ile freni karıştıran sürücü 6 kadına çarptı

Rusya'nın İrkutsk şehrinde gaz ile freni karıştıran bir adam, 6 kadına çarparak yaraladı.

İHA | 10.05.2019 - 09:46..
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Kaza, Rusya'nın İrkutsk şehrinde Mammon bölgesinde meydana geldi. Park halindeki aracında oluşan arızayı gidermek için aracın motoruna bakan 40 yaşındaki sürücü, aracın sıkıntısını hallederek aracının başına geçti.

6 KADINA ÇARPTI

Motoru çalıştıran sürücü, aracın geri gitmesiyle önce arkadaki araca çarptı, ardından da panikle  gaza bastı ve yolda bulunan 6 kadına çarptı.

Rusya'da gaz ile freni karıştıran sürücü 6 kadına çarptı ViDEO

Rusya'da gaz ile freni karıştıran sürücü 6 kadına çarptı

GAZ VE FRENİ KARIŞTIRDI

Çevredekilerin hemen sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle, yaralanan 4 kadın hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kadının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis ise gözaltına alınan sürücünün, gaz ve freni karıştırdığını söylediğini belirtti.

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