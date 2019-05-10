Kaza, Rusya'nın İrkutsk şehrinde Mammon bölgesinde meydana geldi. Park halindeki aracında oluşan arızayı gidermek için aracın motoruna bakan 40 yaşındaki sürücü, aracın sıkıntısını hallederek aracının başına geçti.

6 KADINA ÇARPTI

Motoru çalıştıran sürücü, aracın geri gitmesiyle önce arkadaki araca çarptı, ardından da panikle gaza bastı ve yolda bulunan 6 kadına çarptı.

Rusya'da gaz ile freni karıştıran sürücü 6 kadına çarptı ViDEO

GAZ VE FRENİ KARIŞTIRDI

Çevredekilerin hemen sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle, yaralanan 4 kadın hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kadının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis ise gözaltına alınan sürücünün, gaz ve freni karıştırdığını söylediğini belirtti.