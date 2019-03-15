Rusya'da haşhaş yetiştiriciliği yasallaşabilir

Tasarının kabul edilmesi halinde Rusya'nın, ağrı kesici üretiminde kullanılan ham maddelerin temini konusunda bağımsız hale getirilmesi amaçlanıyor.

ŞU AN YASAK FAKAT RUSYA 'DA GÜNDEM HAŞHAŞ

Rusya'da şu anda haşhaş yetiştiriciliği kesinlikle yasak, bu nedenle Rus ilaç üreticilerinin, narkotik ağrı kesici üretimi için ham madde ithal etmesi gerekiyor. Rusya Parlamentosu'nda, bugün teklif edilen tasarı ile haşhaş yetiştiriciliğinin yasallaşması öngörülüyor. Böylelikle, Batı'dan gelen olası bir yaptırım karşısında ham madde eksikliğinin yaşanmaması ve üretimin devlet tekeline bağlanması isteniyor.

BATI'NIN YAPTIRIMLARINA KARŞI ÖNLEM

Nitekim tasarının mimarlarına göre, ülkede üretilen 13 tür narkotik ilaç bulunuyor. Rusya'nın yerli kaynak üreterek, ithalatçıların yapabileceği bir kısıtlamadan doğabilecek aksaklıkların önüne geçmesi gerekiyor.

İlk mütalaası yapılan tasarının yasa haline gelmesinin ardından Rusya'da, talep doğrultusunda ilaç ve araştırma amaçlı güvenli bir haşhaş sevkiyat zinciri kurması amaçlanıyor.



