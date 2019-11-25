Rusya’da hava sıcaklığı -51 dereceye düştü

Rusya’ya bağlı Saha Cumhuriyeti’nin dünyanın en soğuk noktalarından biri olarak anılan Verhoyansk kentinde hava sıcaklığı bugün eksi 51 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava sebebiyle 1 ile 7'nci sınıfta öğrenim görenler için eğitime ara verildiğini söyledi.

1 ile 11'inci sınıflar için hava sıcaklığının eksi 55 derece olması gerekiyor.

DÜNYANIN EN SOĞUK NOKTALARI

Saha Cumhuriyeti’nin Verhoyansk ve Oymyakon kentleri hava sıcaklığının -67 dereceye kadar düşmesinden dolayı dünyanın en soğuk noktaları olarak anılıyor.