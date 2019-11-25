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Rusya’da hava sıcaklığı -51 dereceye düştü

Soğuk hava nedeniyle 1 ile 7'inci sınıflar arasında derslere ara verildi. 11'inci sınıflar için hava sıcaklığının eksi 55'e düşmesi gerekiyor.

REUTERS | 25.11.2019 - 11:48..
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Rusya’ya bağlı Saha Cumhuriyeti’nin dünyanın en soğuk noktalarından biri olarak anılan Verhoyansk kentinde hava sıcaklığı bugün eksi 51 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava sebebiyle 1 ile 7'nci sınıfta öğrenim görenler için eğitime ara verildiğini söyledi.

1 ile 11'inci sınıflar için hava sıcaklığının eksi 55 derece olması gerekiyor.

Rusya’da hava sıcaklığı -51 dereceye düştü

DÜNYANIN EN SOĞUK NOKTALARI

Saha Cumhuriyeti’nin Verhoyansk ve Oymyakon kentleri hava sıcaklığının -67 dereceye kadar düşmesinden dolayı dünyanın en soğuk noktaları olarak anılıyor.

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