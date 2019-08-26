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Rusya'da havaya atılan bebek pervaneye çarptı

Torununu kucağına alıp yukarı fırlatan dede, bebeğin başı pervaneye takılınca ölümüne sebep oldu.

İHA | 26.08.2019 - 17:17..
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Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoçerkassk şehrinde, bir restoranda bebeğin birinci yaş günü için kutlama düzenlendi.

BEBEĞİN KAFASI PERVANEYE ÇARPTI

Kutlamada, bebeğin dedesi torunuyla oynamak istedi ve torununu kucağına alıp, yukarı fırlattı. Ancak, yukarı fırlatılan bebeğin kafası tavanda asılı olan ve çalışır durumdaki pervaneye çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle restorandaki merdivenin bulunduğu tarafa savrulan bebek için olay yerine ambulans çağırıldı. Bir hafta boyunca hastanede yoğun bakımda kalan bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rusya'da havaya atılan bebek pervaneye çarptı

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