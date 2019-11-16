Rusya'da hırsızlar ATM'yi bombayla havaya uçurdu

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan bir marketin girişinde bulunan ATM’lerin yanına giden ve yüzlerini maskeyle kapatan 2 hırsız, makinedeki paraları çalmak için yanlarında getirdikleri bombaları yerleştirdi.

2 hırsız, zaman ayarlı bombaları makineye yerleştirdi.

PARALAR DIŞARI ÇIKMADI

Sonrasında hırsızların koşarak yanından uzaklaştığı makine, büyük bir patlamayla paramparça oldu. Hırsızlar ATM’nin enkazında paraları arasa da planları tutmadı. Makinenin para haznesindeki paralar, bombaya rağmen yine dışarıya çıkmadı.

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BAŞARISIZ OLDULAR

Hırsızların bombalı hırsızlık operasyonu başarısızlıkla sonuçlanırken, marketin içi de yaşanan patlamayla büyük zarar gördü. Marketin camları ve reyonlar, patlamanın şiddetiyle dağıldı. Moskova polisi de hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HİÇBİRİ BAŞARILI OLAMADI

Rusya’da son dönemlerde ATM’lerin bomba ile patlatılıp hırsızlık yapılması geleneğine bir yenisi daha eklenirken, şu ana kadar bombalı ATM soygununda başarılı olan hiçbir hırsızlık vakası yaşanmadı.