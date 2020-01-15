taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.885
Euro
6.5626
Altın
1554.82
Borsa
121121.98
Gram Altın
293.751
Bitcoin
51952.57

Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin tamamıyla istifa ettiğini açıkladı.

İHA | 15.01.2020 - 16:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni anayasa değişikliği için referandum talep etmesinin ardından Rusya hükümeti, istifa kararı aldı.

AMAÇ REFERANDUMUN ÖNÜNÜ AÇMAK

Tüm kabine üyelerinin istifa ettiği öğrenilirken Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin anayasa değişikliği konusundaki referandum çağrısına doğru orantılı olarak referandumun önünün açılması gerekçesiyle istifa ettiklerini ifade etti.

PUTİN TEBRİK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Medvedev, hükümet istifasını Putin’e sundu. Putin ise Medvedev’i başarılı çalışmaları için tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, önümüzdeki günlerde yeni hükümetin kurulması yönünde kararnameler imzalayacağı açıklandı.

Rusya'da hükümet istifa etti

İlginizi Çekebilir
Mısır polisi 4 Anadolu Ajansı çalışanını gözaltına aldı
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı.
Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu
Kar yağışını gören Suudiler, sevinçten alkış tuttu.
Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı
Suudi Hükümeti, geçtiğimiz yıl, beş kişi Cemal Kaşıkçı cinayetinden olmak üzere 184 kişiyi idam etti.
ABD'den Meksika sınırına duvar için yeni ödenek
Savunma Bakanı Mark Esper, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar için savunma bütçesinin bir kısmını ayırmayı düşündüklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

188
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

466
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

190
Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

184
Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

175
Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

175
MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

1076
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir