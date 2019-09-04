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Rusya'da iki çocuğun el araba çalma mücadelesi

Krasnodar Bölgesi’nde iki küçük çocuğun hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

İHA | 04.09.2019 - 10:59..
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Rusya’nın Beloreçensk şehrinde 2 çocuğun hırsızlık görüntüleri ülkede gündem oldu.

EL ARABASINI KAPININ ÜSTÜNDEN GEÇİRMEYE ÇALIŞIORLAR

Bahçede bulunan el arabasına göz diken çocuklar, arabayı bahçe kapısına sürüyor. Yüksek bahçe kapısının kapalı olduğunu fark eden çocuklar bu kez el arabasını kapının üstünden geçirmeye çalışıyor.

Rusya'da iki çocuğun el araba çalma mücadelesi

BAŞTA SONUÇ ALAMADILAR

Sırtında okul çantası bulunan çocuklardan biri önce kapının üstünden atlarken, diğeri de kapının üstüne tırmanarak el arabasına uzanmaya çalışıyor fakat bu girişimleri de başarısız oluyor. Bu deneme başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra çocuklardan biri tekrar geri atlayarak el arabasını kapıdan diğer tarafa atlayan arkadaşına uzatmaya çalışıyor ancak bundan da sonuç alamıyorlar.

Çocuklardan biri bu kez sırtını kapıya dönerken, diğer arkadaşı ise el arabasını arkadaşının sırtından yürütmeye çalışarak kapının üstünden geçirmeye çalışıyor. Çocuklar çevrede bulduğu 2 bankı da kapının üstüne koyup arabayı geçirmeye çalışınca el arabası çocuğun üstüne düşüyor.

Çocukların el arabası ile imtihanı VİDEO

EN SON DENEMEDE BAŞARILI OLDULAR

El arabasını çalma inatlarından vazgeçmeyen çocuklar bu kez bir masa bulup, ardından bir merdiveni de masanın üstüne yaslıyor. El arabasını merdivenin üstünden yürüterek masanın üstüne çıkaran çocuklar, el arabasını kapının üstünden diğer tarafa geçiriyor.

EV SAHİBİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çocukların hırsızlık girişimleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendikten sonra ev sahibi görüntüleri inceledi. Çocukları izleyen ev sahibi ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ev sahibinin çocuklar için şikayetçi olmadığı öğrenilirken, Rusya’da çocukların hırsızlık yapmasından çok hırsızlık yaparken gösterdikleri çaba konuşuldu.

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