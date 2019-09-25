Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

Kışlık konserve telaşının başlamasıyla birlikte Toptancılar Çarşısı'na gelerek kapak sırasına girenler oluyor.

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Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi

Samsun'da bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.