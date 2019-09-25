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Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

İniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev alınca uçakta büyük panik yaşandı.

DHA | 25.09.2019 - 21:49..
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Vietnam’ın Cam Ranh kentinden, Rusya’nın Barnaul kentine sefer yapan, 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin bulunduğu yolcu uçağı, yerel saatle 21.00'de Barnaul Havaalanı'na inişe geçti.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Uçak piste yaklaştığı sırada sağ iniş takımı alev aldı. Alan önlem alınırken, itfaiye ekipleri piste yönlendirildi. Uçak ineşi gerçekleştirdikten sonra iniş takımlarındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 12 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

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