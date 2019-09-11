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Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

Başkenti Moskova'da Rus, Alman, Fransız ve Kanadalı 7 profesyonel ip cambazı, Moscow City gökdelen kompleksinin 350 metre yükseklikteki iki kulesi arasına gerilen ip üzerinde yürüdü.

AA | 11.09.2019 - 00:24..
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245 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştiren yedi sporcunun Guiness Rekorlar Kitabı’na gireceği belirtildi.

350 METREDEN AŞAĞI "ÖPÜCÜK" GÖNDERDİ

Alman ip cambazı Friedi Kühne’nin tehlikeli gösteri sırasında kendisini heyecanla izleyen vatandaşlara eliyle öpücükler göndermesi dikkat çekti.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN ANLAR

Yürüyüşe hazırlık sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Sporculardan biri antrenman sırasında 100 kat yüksekliğindeki ip üzerinde yürürken birden dengesini kaybetti, ama güvenlik halatı sayesinde yerine dönüp yürüyüşe devam etti.

Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

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