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Rusya'da işçiler, patlamadan son anda kurtuldu

Novi Urengoy kentinde bir petrol şirketine ait rezerv sahasında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının yanındaki büyük patlama ve işçlerin kurtulduğu anlar görüntülendi.

DHA | 07.12.2018 - 04:39..
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Rusya'nın Novi Urengoy kentinde bir petrol şirketine ait rezerv sahasında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının yanında büyük bir patlama meydana geldi.

İşçilerin saniyelerle kurtulduğu patlama güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rusya'da işçiler, patlamadan son anda kurtuldu

İŞÇİLER HIZLA UZAKLAŞTI

Görüntülerde, yakıt tankları çevresinde meydana gelen kıvılcımları fark eden işçilerin hızla yapıyı terk ettiği; oluşan büyük patlama sırasında da yere savruldukları görülüyor.

Ölü ya da yaralanın olmadığı olay sonrası, patlamanın nedeni araştırılıyor.

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