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Rusya'da kadın sürücü korna çalan araca çekiçle saldırdı

Bir sürücü arkasında bekleyen sürücü korna çalınca sinirlenip çekiçle arkasındaki araca vurmaya başladı.

İHA | 13.07.2019 - 10:45..
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Rusya’nın Novosibirsk şehrinde bir kadın aracıyla yolda ilerlerken hatalı park eden 2 araç yüzünden geçemedi.

Bir süre burada araç sürücülerini bekleyen kadın sürücü ardından çareyi geriye çıkarak başka yoldan ilerlemekte buldu.

Geri geri sokaktan çıkan kadın ardından başka bir yola döndü. Bu kez ise önündeki başka bir araç yüzünden ilerleyemedi. Bir süre bekleyen sürücü yol açılmayınca bu kez kornaya bastı.

Tam kornaya bastığı sırada önündeki aracın kadın sürücüsü arabasından inerek eline aldığı çekiçle korna çalan araca saldırdı.

Önce aracın ön kaputuna vuran kadın ardından aracın camına vurdu. Çekicin darbe etkisiyle aracın ön kaputunda ezikler meydana gelirken ön camda ise çatlaklar oluştu.

Kadın sürücü korna çalan araca çekiçle saldırdı VİDEO


Kadın sürücü saldırıya uğradıktan sonra kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saldırgan sürücü şikayet üzerine para cezası aldı.
Rusya'da kadın sürücü korna çalan araca çekiçle saldırdı

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