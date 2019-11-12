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Rusya'da kapı kollarına asit döken saldırgan

Kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halk tarafından ‘Asitli Manyak’ olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor.

DHA | 12.11.2019 - 17:20..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da 63 yaşındaki kadının kapı koluna dokunduktan sonra ellerinde kaşınma ve yanma hissettiği, ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

1. DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU

Kadının ellerinde birinci dereceden yanıklar oluştuğu duyuruldu. Öte yandan, asitli saldırıya uğrayan kadının evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın kapı koluna, elinde tuttuğu kırmızı renkli şişeyle asit döktüğü görüldü.

Rusya'da kapı kollarına asit döken saldırgan VİDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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