Otomobilini kendi eliyle dolandırıcılara teslim etti

Beyoğlu'nda bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda, 1 kişi ağır yaralandı.

6

Rusya'da kapı kollarına asit döken saldırgan

Kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halk tarafından ‘Asitli Manyak’ olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor.