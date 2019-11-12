Rusya’nın başkenti Moskova’da 63 yaşındaki kadının kapı koluna dokunduktan sonra ellerinde kaşınma ve yanma hissettiği, ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
1. DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU
Kadının ellerinde birinci dereceden yanıklar oluştuğu duyuruldu. Öte yandan, asitli saldırıya uğrayan kadının evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın kapı koluna, elinde tuttuğu kırmızı renkli şişeyle asit döktüğü görüldü.
Rusya'da kapı kollarına asit döken saldırgan VİDEO
SALDIRGAN ARANIYOR
Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.