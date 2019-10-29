Rusya'da kaybolan uçak 3 gün sonra bulundu

3 gün önce kaybolan Mİ-8 tipi helikopter için yapılan çalışmalar sonuç verdi.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından arama çalışmaları bugün tamamlandı.
UÇAK BULUNDU
Arama çalışmalarına sık sık ara verilirken, uçağın Perm’in Anninsk köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda bulunduğu belirtildi.
Uçakta yapılan incelemede Gennady Beloglazov adlı pilotun cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cessna 172 tipi hafif uçağın ormanlık alanda parçalara ayrıldığı görülürken, bölge savcılığı ve teknik uzmanlar uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.