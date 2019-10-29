Rusya'da kaybolan uçak 3 gün sonra bulundu

Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 71 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken, içlerindeki yaşlı mültecinin zor durumu dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ibrahimovic, İspanya'ya geri döneceğini duyurdu. Ibra'nın hangi takımın formasını giyeceği henüz bilinmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü için özel bir video yayınladı.

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29 Ekim'de Anıtkabir doldu taştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılının kutlandığı bugünde Anıtkabir her zaman olduğu gibi ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar ise Ata'sını ziyaret ettikten sonra doyasıya eğlendi.