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Rusya'da kaybolan uçak 3 gün sonra bulundu

Mİ-8 tipi helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle bulunamamıştı. Çalışmalarını yürüten ekipler, uçağı Perm’in Anninsk köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda bulduklarını açıkladı.

İHA | 29.10.2019 - 15:14..
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3 gün önce kaybolan Mİ-8 tipi helikopter için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından arama çalışmaları bugün tamamlandı.

Rusya'da kaybolan uçak 3 gün sonra bulundu

UÇAK BULUNDU

Arama çalışmalarına sık sık ara verilirken, uçağın Perm’in Anninsk köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda bulunduğu belirtildi.

Uçakta yapılan incelemede Gennady Beloglazov adlı pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cessna 172 tipi hafif uçağın ormanlık alanda parçalara ayrıldığı görülürken, bölge savcılığı ve teknik uzmanlar uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.

Rusya'da kaybolan uçak 3 gün sonra bulundu

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