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Rusya'da kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu

St. Petersburg'da trafik ışığında durmayan araç, karşıdan gelen bir diğer araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar köprü kenarında duran yaşlı bir adama çarptı. Adam köprüden nehire düştü.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 13:09..
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Rusya'da köprüden geçen yaşlı adam, yakınında meydana gelen kazanın kurbanı oldu.

Rusya'da kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu

ADAM NEHRE UÇTU

Trafik ışıklarını hiçe sayan siyah cipin sürücüsü, hızını alamayarak karşı şeritten gelen bir diğer araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Siyah cip, köprü kenarında yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Adam ise nehre düştü.

Kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu VİDEO

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı görenler ise hemen kazanın olduğu yere gelerek nehre düşen adama yardım etmek istedi.

Rusya'da kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu

YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşlı adam uzun uğraşlar sonucunda soğuk nehir sularından çıkarılırken, adam hastaneye gitmeyi reddetti ve ayaka tedavi oldu. Yetkililer, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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