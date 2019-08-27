Rusya'da kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu

Rusya'da köprüden geçen yaşlı adam, yakınında meydana gelen kazanın kurbanı oldu.
ADAM NEHRE UÇTU
Trafik ışıklarını hiçe sayan siyah cipin sürücüsü, hızını alamayarak karşı şeritten gelen bir diğer araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Siyah cip, köprü kenarında yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Adam ise nehre düştü.
Kaza yapan araba yaşlı adamı nehre uçurdu VİDEO
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Kazayı görenler ise hemen kazanın olduğu yere gelerek nehre düşen adama yardım etmek istedi.
YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaşlı adam uzun uğraşlar sonucunda soğuk nehir sularından çıkarılırken, adam hastaneye gitmeyi reddetti ve ayaka tedavi oldu. Yetkililer, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.