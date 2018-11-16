Rusya'da köprüden geçmek için otobüs kılığına girdiler

Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan Zolotoy köprüsünde ilginç bir olay yaşandı. Yaya trafiğine kapalı olan köprüde üç kafadar Zolotoy'u otobüs kılığına girerek geçmeye çalıştı.

OTOBÜS KILIĞINDA KÖPRÜYÜ GEÇMEYE KALKTILAR

Köprünün 2012'deki açılışından sonra birkaç kez gerçekleşen intihar girişimleri ile yaya güvenliği açısından tehlikeli oluşu nedeniyle köprü araç haricinin girişine yasak bulunuyor.

Rusya'da köprüden geçmek için tobüs kılığına girdiler VİDEO

Bu durumu tiye almak isteyen bir grup otobüs kılığına girip köprüden geçmeye çalıştı. Çok geçmeden köprüdeki güvenlik görevlileri neler olduğunu fark edip otobüsü çevirdi. Eylemciler trafiği durdurarak köprüden geri çıkartıldı.

Eylemcilerin ceza alıp almadığı ise bilinmezken o anlar yoldaki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.