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Rusya'da köprüden geçmek için otobüs kılığına girdiler

Rusya'nın Vladivostok kentindeki Zolotoy köprüsünün yayalara kapalı olmasını protesto eden 4 kişi otobüs kılığına girdi. Grup, sarı bir otobüs olarak köprüyü geçmeye çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 13:53..
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Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan Zolotoy köprüsünde ilginç bir olay yaşandı. Yaya trafiğine kapalı olan köprüde üç kafadar Zolotoy'u otobüs kılığına girerek geçmeye çalıştı.

Rusya'da köprüden geçmek için otobüs kılığına girdiler

OTOBÜS KILIĞINDA KÖPRÜYÜ GEÇMEYE KALKTILAR

Köprünün 2012'deki açılışından sonra birkaç kez gerçekleşen intihar girişimleri ile yaya güvenliği açısından tehlikeli oluşu nedeniyle köprü araç haricinin girişine yasak bulunuyor.

Rusya'da köprüden geçmek için tobüs kılığına girdiler VİDEO

Rusya'da köprüden geçmek için otobüs kılığına girdiler

Bu durumu tiye almak isteyen bir grup otobüs kılığına girip köprüden geçmeye çalıştı. Çok geçmeden köprüdeki güvenlik görevlileri neler olduğunu fark edip otobüsü çevirdi. Eylemciler trafiği durdurarak köprüden geri çıkartıldı.

Rusya'da köprüden geçmek için otobüs kılığına girdiler

Eylemcilerin ceza alıp almadığı ise bilinmezken o anlar yoldaki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

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