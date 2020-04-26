Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Butovo bölgesinde DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada ‘koronavirüs partisi’ verdi.

Onlarca kişinin katıldığı partide çıkan yüksek sesten rahatsız olanlar ise polisi aradı.

POLİS İKNA OLDU

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, partiye katılanlara para cezası yazmak için işlem yaptığı ancak kalabalığın ısrarı üzerine ceza yazmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Sözlü olarak uyarılan kalabalık, polisin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra dağıldı.

Rusya’da koronavirüs partisi cezasız bitti ViDE

RUSYA’DA SON DURUM

Rusya’da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949’a yükseldi. Son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 747’ye ulaştığı bildirildi.