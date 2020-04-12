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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha koronavirüsün görülmesiyle vaka sayısı 15 bin 770’e çıktı.

AA |
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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha koronavirüsün görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı bildirildi.

VAKALARIN ÇOĞUNLUĞU MOSKAVA'DAN ÇIKIYOR

Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130’a ulaştığı belirtildi.

Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’dan çıktığı belirlenirken, Moskova’da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiği belirtildi.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN TEST YAPILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı belirtildi.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

İLK ÖLÜM 79 YAŞINDAKİ BİR HASTADAN OLDU

Rusya’da, ilk koronavirüs vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.

Ülkede ilk salgın kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

MOSKOVA'DA SOKAĞA ÇIKMA " İZİNLİ" OLACAK

Öte yandan vaka sayısının artması üzerine Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

İzin uygulaması dahilinde yarından itibaren telefon, SMS ve internet aracılığıyla sayı ve harflerden oluşan özel bir kod verilecek.

QR kodu şeklinde de alınabilme imkanı olan bu kod, kimlik bilgilerinin yanı sıra amaç, gidilecek adres ve güzergah bilgilerini de içerecek.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti

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