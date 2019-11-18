Rusya'da küçük çocuğuna araba kullandıran anne

Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde bir anne, otoyolda çocuğunu kucağına alarak direksiyonu onun kontrolüne verdi.

130 KM HIZ YAPTI, YARGILAMAYA HAKKINIZ YOK DEDİ

Kamerayı, aracın 130 km yaptığını gösteren hız göstergesine yakınlaştıran anne, çocuğun direksiyonu tuttuğu anları saniye saniye kaydetti. Olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan anne Agina Altınbaeva gelen tepkilere, “Sizin kötü yorumlarınıza ihtiyacım yok. Hayatıma sizlerin yorumları olmadan da devam ediyorum. Yargılamaya hakkınız yok” diye cevap verdi.

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