Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor

Vaka sayısının 16 bine yaklaştığı Rusya’da koronavirüs pek ciddiye alınmıyor.

Bunun en önemli göstergesi ise Rusların tavrı. Bazı ülkeler maske bulamazken, Rusya’da bazı modeller maskeden bikini yapıyor.

DERTLERİ 'LİKE' ALMAK

O modeller kendi kafalarından tasarladıkları maske bikinileri giyerek, sosyal medya hesabından paylaşıyor ve 'like' peşine düşüyor.

“KARANTİKİNİ”

“Karantikini“ adını verdikleri akım, Rus gençler arasında ilgi görüyor.

Ancak bu duruma tepkiler de çığ gibi büyüyor. Bazı çevreler bu durumu, “Millet maske bulamazken, yapılan en kötü şaka” şeklinde yorumluyor.

“ÇOK BÜYÜK BİR UTANÇ”

Konu Avrupa medyasında geniş yer bulurken, bir yorumcu, “Dünyanın birçok yerinde sağlık çalışanları bile maske bulamıyor. Siz ise neyle uğraşıyorsunuz. Çok büyük bir utanç, biraz saygılı olun.” değerlendirmesinde bulundu.