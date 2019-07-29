taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6642
Euro
6.3124
Altın
1423.34
Borsa
102837.19
Gram Altın
259.31

Rusya’da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı

Rusya’da gerçekleşen gösteriler sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı.

İHA | 29.07.2019 - 04:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’da önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler için meclis üyelik adaylıkları için başvuru yapan muhalif isimlerin adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterileri devam ederken Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy önce gözaltına alınmış ardından 1 aylığına tutuklanmıştı.

Bulunduğu cezaevinde hastalanan ve hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın alerjik reaksiyon geçirdiği açıklanarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Muhalif liderin hastaneye kaldırılmasından sonra yeni bir iddia Rusya’da ortamı yine germeye başladı.

DOKTORLAR ZEHİRLENDİ DEDİ

Aleksey Navalnıy’ın hastanede tedavisi devam ederken bir grup doktor muhalif liderin kontrollerini ve tedavisini üstlenmek istediklerini açıkladı.

Fakat doktorların bu talebi kabul edilmeyince Rus Doktor Anastasia Vasilyeva yeni bir iddia ortaya attı.

Vasilyeva akşam saatlerinde Rus basınına yaptığı açıklamada yüksek ihtimalle muhalif liderin cezaevinde zehirlenmiş olabileceğini iddia etti. Doktorun bu açıklamasının üzerine yaklaşık 20 kişilik gazeteci grubu muhalif liderin tedavi gördüğü hastaneye giderek konuyla ilgili araştırma yapmak istedi. Fakat gazetecilerin hastaneye gidişlerine polis izin vermedi.

20 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye girmeye çalışan gazeteci gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonucu 20 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya’da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

59
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

71
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

7
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

8
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1
Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

0
Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir