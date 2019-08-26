Rusya'da nükleer sızıntı

Beşiktaş'ın, Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakmasının ardından oyuncu, "Ben Beşiktaş için yedi sezon görev yaptım. Hizmetlerime böyle mi teşekkür edilecekti" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen piknikçiler, tabelaları dikkate almayınca zabıta megafon ile anons yapmak durumunda kaldı.

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Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor

Bir buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan 20 yaşındaki Leyla, yeni bir yüz istiyor.