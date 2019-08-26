taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8083
Euro
6.4602
Altın
1529.47
Borsa
96291.05
Gram Altın
285.112

Rusya'da nükleer sızıntı

Askeri birlikte yaşanan patlamanın ardından Arhangelsk bölgesinde nükleer sızıntı tespit edildi.

AA | 26.08.2019 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ağustos ayının başında Severodvinsk kentinde askeri bir birlikte patlama meydana geldi. Bugün ise nükleer sızıntı hakkında bilgilendirme yapıldı.

RADYASYON İÇEREN BULUT

Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi.

RADYASYON SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ

Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi.

Rusya'da nükleer sızıntı

YAŞANAN KAZA NEDENİYLE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

Patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, Rus medyasında çıkan bazı haberlerde patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

348
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

151
Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim: Canımız acıyor

191
Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

172
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

385
'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

113
Trump'a G7'de İran sürprizi

Trump'a G7'de İran sürprizi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir