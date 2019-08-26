Rusya'da nükleer sızıntı

Ağustos ayının başında Severodvinsk kentinde askeri bir birlikte patlama meydana geldi. Bugün ise nükleer sızıntı hakkında bilgilendirme yapıldı.
RADYASYON İÇEREN BULUT
Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi.
RADYASYON SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ
Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi.
YAŞANAN KAZA NEDENİYLE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.
Patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, Rus medyasında çıkan bazı haberlerde patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı.