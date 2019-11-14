Rusya'da okula silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya'da 19 yaşındaki bir genç, avcı tüfeğiyle okulda dehşet saçtı.

ETRAFA ATEŞ AÇTI

Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksekokulunda öğrencilerden biri, avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı.

Rusya’da okulda silahlı saldırı VİDEO



3 YARALI

Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA TAKİP EDİLECEK

Öğrencinin, saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.