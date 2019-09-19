Rusya'da otobüs bekleyen at kamerada

Rusya'nın St. Petersburg kentinde önceki gün mesailerine gitmek üzere otobüs bekleyen halk, ilginç bir manzarayla karşılaştı.

OTOBÜS GELİNCE KAPIYA YÖNELDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, durakta otobüs bekleyen yalnız bir at, kameralara yansıdı. Otobüs gelene kadar soğukkanlılıkla durağın yanındaki çimlerden otlanan at, otobüsün geldiğini görünce derhal kapıya koştu.

Otobüs bekleyen at

BİNEMEYİNCE OTLAMAYA DEVAM ETTİ

Otobüste yer olmadığından olacak ki, otobüse binemedi ve gideceği yere yürüyerek gitmekten başka çaresi kalmadı. Bu duruma pek de aldırmayan at, yeniden çimlere yönelerek otlamaya devam etti.