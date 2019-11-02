Rusya'da oyuncak silahla soygun

Rusya'nın Aleksin kentinde, elindeki oyuncak silahla markete giren 41 yaşındaki adam, silahını göstererek marketteki çalışan ve müşterileri tehdit etti.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

O sırada silahın oyuncak olduğunu fark eden bir müşteri, eliyle uzanarak silahı tutmaya çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından, soyguncuya arkadan yaklaşan başka bir müşteri, soyguncuyu diğer müşterinin de yardımıyla yere yatırarak durdurdu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığı ve yapılan muayenede alkollü olduğu ortaya çıktı.

Oyuncak silahla soyguna kalkıştı, müşteriler durdurdu

