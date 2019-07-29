Rusya'da eylül ayında gerçekleşecek yerel seçim öncesi karışıklıklar devam ediyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da süren gösterilerde yerel kaynaklara göre 1200 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya'daki protesto gösterilerinde binden fazla gözaltı- FOTO GALERİ



30 MECLİS ÜYESİNİN ADAYLIĞI İPTAL EDİLMİŞTİ

Rusya’da 8 Eylül'de 16 bölgede yapılacak yerel seçimler için muhalif belediye meclis üyesi adaylarının adaylıkları kabul edilmemiş, ardından aday olabilmeleri için 5 bin imza toplamaları gerektiği belirtilmiş fakat sonrasında 30 meclis üyesinin adaylık başvuruları toplanan imzaların sahte olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Rusya'da pretostoculara sert polis müdahalesi İZLE



SOKAKLAR GÜNDEN GÜNE KARIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin protesto çağrısı nedeniyle 30 günlüğüne hapse atılması ve ardından alerjik enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılması sokakları daha da karıştırdı.

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Moskova’da Cumartesi günü başlayan gösterilerde polis tarafından göstericilere sert müdahalede bulunuldu.

Moskova’da miting yapan göstericilere polis müdahale ettikten sonra protestocular polisle ara sokaklarda da çatıştı.

1200 GÖZALTI

Yaşanan çatışmalar sonrasında birçok gösterici gözaltına alındı. Aralıklarla devam eden ve sokağı bırakmayan protestocuların gözaltı işlemleri devam ediyor. Moskova'da "Putin'siz bir Rusya" sloganları atılırken, protestocular ellerinde 'Bize yalan söylediğiniz yeter' pankartlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Rusya’da gözaltı sayısının 1200 olduğu açıklandı.