taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Rusya'da seçim protestosu devam ediyor

Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan eylemlerde 700 kişi gözaltına alındı.

AA | 04.08.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Puşkinskaya ve Trubnaya meydanlarında düzenlenen izinsiz gösterilere yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

700 KİŞİ GÖZALTINDA

Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması talebinde bulunan göstericilere polisin şiddetli müdahalesinin ardından yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından ise gösterilerde yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol de bulunuyor.

Rusya'da seçim protestosu devam ediyor ViDEO

Rusya'da seçim protestosu devam ediyor

Lubov Sobol

60'TAN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI

Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 60'tan fazla kişi tutuklanmıştı.

Rus muhaliflerden Dmitriy Gudkov 30, İvan Jdanov 15, İlya Yaşin 10, Yuliya Galyamina 10, Aleksandr Solovyov da 8 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Navalnıy da gösteri düzenleme kurallarını yeniden ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'da seçim protestosu devam ediyor

Rusya'da seçim protestosu devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

106
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

112
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

136
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

84
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

77
Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

22
Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir