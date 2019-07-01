Rusya'da sel 12 can aldı

1 İran uranyum stok miktarını aştı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano’nun, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiği bildirildi.

2 Stada alınmayan bozuk paralar Kızılay'a bağışlandı Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda taraftarların sahaya atmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 100 bin lira değerindeki madeni para Türk Kızılay’a bağışlandı.

3 Otomobilin lastiğini kesip sahibini soydular Adana'da üç kişi, bankadan para çeken bir kişinin aracının lastiğini kesip onu oyalayarak araçta bulunan 22 bin euronun olduğu çantayı alıp kaçtı.

4 Otomobillerde ÖTV indirimi sona erdi Geçen yıl kasım ayında başlayan otomobillerdeki ÖTV indirimi, bugün itibarıyla sona erdi. Buna göre otomobillerin sıfır ve ikinci el piyasasında en az yüzde 11'lik bir fiyat artışı bekleniyor.

5 Kilis'te Arapça tabelalar değiştirildi Kilis'te başlatılan yeni uygulama tüm Türkiye'ye yayılacak.

6 İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye ziyaret İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği bir konferansa katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.