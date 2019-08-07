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Rusya'da selfie çeken genç kız feci şekilde öldü

Rusya’da 18 yaşındaki bir genç kız, 9’uncu kattaki evinin balkonunda özçekim yaptığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 07.08.2019 - 09:47..
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Rusya’nın Kemerovo bölgesine bağlı Anzjero-Sudzhensk şehrinde 18 yaşındaki bir genç kız, fotoğraf çekmek için 9’uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabına yüklemek için fotoğraf çekmeye başlayan genç kız, oturduğu sandalyeden çektiği fotoğrafları beğenmeyince ayağa kalktı. Balkonun kenarına oturan genç kız burada da kendini yukarıdan çekmeye çalışırken, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Rusya'da selfie çeken genç kız feci şekilde öldü

SIRTÜSTÜ DÜŞTÜ

Genç kız, 9’uncu kattan bina girişindeki parmaklıkların üzerine sırtüstü düştü. Kızın düşmesiyle birlikte çıkan sesi duyan komşular, hemen ambulans ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın düştüğü noktada hayatını kaybettiğini tespit etti.

EVDE KİMSE YOKTU

Polis dehşete düşüren olayın ardından soruşturma başlatırken; genç kızın fotoğraf çektiği sırada ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

18 yaşındaki genç kızın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

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